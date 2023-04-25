أعلن البنك الأهلي الكويتي عن شراكته مع مطعم «Pret A Manger» الذي افتتح مؤخرا فروعه داخل الكويت والتي سينتج عنها العديد من العروض الجديدة والحصرية لعملاء البنك طيلة العام.



وبمناسبة هذه الشراكة الجديدة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة جهير معرفي: «تأتي هذه الشراكة في إطار الحرص على تأكيد موقع البنك الأهلي الكويتي كأحد أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي المحلي وتلبية احتياجات العملاء وتشجيعهم على الانضمام إلى قائمة عملاء البنك والاستفادة من المزايا المتنوعة والعديدة التي يقدمها لهم».



وأضافت معرفي أن البنك الأهلي الكويتي يعقد العديد من الشراكات التي تهدف لمكافأة عملائه على ثقتهم بمنتجاته وخدماته، وبينت أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من العروض وتقديم العديد من الخصومات لحاملي بطاقات البنك الأهلي الكويتي لدى العديد من المؤسسات في جميع القطاعات.



ويعكس هذا حرص البنك الأهلي الكويتي على مكافأة عملائه وتجاوز توقعاتهم من خلال تقديم أعلى مستويات الخدمة وأفضل العروض، وأفادت معرفي «حملاتنا تهدف إلى تأكيد تنافسية البنك في السوق المحلي والبقاء بجانب العملاء لتلبية احتياجاتهم عبر تقديم العروض القيمة».



وأكدت أن البنك الأهلي الكويتي سيواصل إطلاق المزيد من العروض في الأشهر المقبلة والمشاركة في جميع المناسبات والاحتفالات التي تشهدها الكويت ومكافأة العملاء على ولائهم المستمر له.



ودعت معرفي في نهاية تصريحها إلى متابعة صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعرف على أحدث العروض والخدمات والمنتجات والمزايا التي يمنحها لأصحاب بطاقاته.



ومع افتتاح مطعم «Pret A Manger» في لندن عام 1986 وتوسعه دوليا وافتتاح فروعه في الكويت في أحدث إضافة له مع توفير تشكيلة متنوعة من المأكولات والقهوة، رأى البنك الأهلي الكويتي أن الشراكة معه تشكل قيمة مضافة لمكافأة عملائه.