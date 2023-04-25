قال بنك ستاندرد تشارترد إن «بيتكوين» أكبر العملات المشفرة قد تصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، وان ما يطلق عليه «شتاء العملات المشفرة» قد انتهى.



وقال جيف كيندرك مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد في مذكرة إن «بيتكوين» يمكن أن تستفيد من عوامل تشمل الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر عند توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن دورة رفع أسعار الفائدة وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية.



وارتفعت قيمة «بيتكوين» هذا العام مع صعودها فوق 30 ألف دولار في أبريل الجاري للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وتمثل هذه المكاسب انتعاشا جزئيا بعد خسارة قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022 حين رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة وانهارت مجموعة من الشركات العاملة في هذا المجال.