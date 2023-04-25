أشاد حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون دي سانتيس بالعمل الذي تقوم به اليابان لتعزيز دفاعاتها العسكرية، في مستهل زيارة دولية بدأها من طوكيو، تسبق إعلان ترشحه المحتمل عن الحزب الجمهوري الى الانتخابات الرئاسية الأميركية.



ويسود اعتقاد واسع بأن الحاكم الجمهوري سيتقدم بترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية في 2024. وينظر الى جولته التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل وبريطانيا على أنها محاولة لتعزيز أوراقه الديبلوماسية والأمنية قبل خطوة كهذه، حيث يرجح أن يكون المنافس الأقوى ضد الرئيس السابق دونالد ترامب لنيل بطاقة ترشح الجمهوريين في انتخابات 2024.



وقال دي سانتيس لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس «نرحب كثيرا بجهودكم لتعزيز دفاعاتكم»، في إشارة الى التعديلات الواسعة التي تعتزم طوكيو إدخالها على استراتيجيتها الدفاعية وتعزيز إنفاقها العسكري.



وأضاف «ندرك أنكم (موجودون) في محيط صعب، مع كوريا الشمالية وصعود الحزب الشيوعي الصيني»، مبديا اعتقاده بأن «اليابان القوية هي في صالح الولايات المتحدة، وأميركا القوية لصالح اليابان. نأمل أن يكون بلدنا معكم في كل خطوة». ويقوم دي سانتيس وزوجته كايسي بهذه الجولة تحت عنوان رسمي هو تعزيز الفرص التجارية لفلوريدا، وهو ما حاول الحاكم البناء عليه بحديثه عن جاذبية ولايته في الجانب الاقتصادي.



وقال حاكم الولاية لرئيس الوزراء الياباني إن فلوريدا هي «السوق الأكبر في الولايات المتحدة التي لا تربطها رحلات جوية مباشرة باليابان»، مبديا أمله في لقاء مسؤولي شركات طيران من أجل «محاولة القيام بأمر ما بخصوص ذلك».



من جهته، أعرب كيشيدا خلال لقائه دي سانتيس عن أمله في أن تعزز زيارته «فهم السياسة والاقتصادية والثقافة» في اليابان.



ويتوقع أن تلقى الانتخابات الرئاسية الأميركية اهتماما في اليابان التي تعول بشكل كبير على واشنطن في القضايا الدفاعية، وتأمل الحفاظ على هذه الصلات بصرف النظر عمن يتولى سدة الحكم في البيت الأبيض بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن العام المقبل.



على صعيد آخر، أعلن الرئيس جو بايدن أن مستشارة السياسة الداخلية سوزان رايس ستقدم استقالتها.



وأشاد بايدن في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض بجهود رايس أثناء توليها مهام منصبها، قائلا: «ليس هناك من هو أكثر قدرة وأكثر إصرارا على إنجاز أشياء مهمة للشعب الأميركي من سوزان رايس».



وقال بايدن إن «ما يميزها كقائدة وزميلة هي الجدية التي تأخذ بها دورها والإلحاح والمثابرة التي تجلبها، وتحيزها تجاه العمل والنتائج، والنزاهة والتواضع والفكاهة التي تؤدي بها هذا العمل»، مضيفا: «سأفتقدها».



وعالجت رايس، التي شغلت منصب مستشار السياسة الداخلية منذ بداية إدارة بايدن، قضايا مشحونة سياسيا من العنف المسلح إلى قروض الطلاب.



ولم يفصح الرئيس الأميركي عن موعد استقالة رايس، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنها تخطط لمغادرة البيت الأبيض في 26 مايو المقبل.