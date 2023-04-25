القاهرة - محمد صلاح



حالة نشاط سينمائي تعيشها الفنانة ياسمين صبري بعد غياب 5 سنوات، حيث تستكمل تصوير فيلم «أبو نسب» في ثالث عمل يجمعها مع محمد إمام، بعد فيلمي «جحيم في الهند» و«ليلة هنا وسرور»، كما تخوض تجربة بطولة أول فيلم أكشن سيتم تصويره خلال الشهر المقبل، ولم تعلن أي تفاصيل عنه لحين البدء في التصوير ليكون جاهزا للعرض في الموسم الصيفي، وتستغل فيه كثرة تدريباتها الرياضية خاصة الألعاب العنيفة.



إلى ذلك، تستكمل ياسمين خلال الأيام المقبلة تصوير فيلم «البعبع» مع أمير كرارة وباسم سمرة ومحمد عبدالرحمن، عقب عيد الفطر مباشرة، حيث صورت عددا من المشاهد خلال الفترة الماضية.