الرباح: اعتماد النظام الإلكتروني في تحرير المخالفات وإلغاء «الورقية».. ومنع الواسطات

العازمي: نطالب الجهات الرقابية بمنع أصحاب اللنجات من مخالفة «الحظر» وإيذاء «قراقيرنا»



محمد راتب

ما زالت إشاعة إغلاق سوق السمك بمنطقة شرق تلقي بظلالها على أبرز نافذة تسويقية في البلاد لبيع وعرض المأكولات والأسماك المحلية والمستوردة، الأمر الذي أدى إلى ضعف إقبال المواطنين والمقيمين على السوق المطل على ساحل الخليج العربي، وألقى بتبعات سلبية على الحركة بصفة عامة ومستثمري البسطات والبائعين بشكل خاص، مقابل زيادة العرض وانخفاض الأسعار الذي كان في صالح من زاروا السوق، خصوصا خلال عطلة العيد.



مفتشو وزارة التجارة الحاضرون بقوة خلال العطلة لم يتوانوا عن متابعة سير العمل في السوق ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب بقوانين حماية المستهلك، حيث قاموا بتحرير جملة من المخالفات بحق بعض باعة البسطات ودلالي المزاد.



«الأنباء» جالت في سوق السمك بمنطقة شرق ثالث أيام عيد الفطر السعيد، وتابعت حجم الإقبال وحركة التسوق والأسعار، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، أكد مشرف النوبة في طوارئ سوق شرق راشد الرباح لـ «الأنباء» أنه تم اعتماد النظام الآلي الجديد لتحرير المخالفات إلكترونيا، والذي يتميز بسرعة عن المخالفات الورقية ويسهم في الحد من الواسطات والإحراجات، حيث يتم تسجيل المخالفة من قبل المفتش عن طريق الجهاز، فتصل مباشرة إلى مشرف النوبة، ومنه إلى رئيس الطوارئ والذي يطلع عليها ويدققها ويرسلها إلى الوزارة، ومن ثم تتخذ النيابة التجارية إجراءاتها.



وأضاف الرباح أنه في بعض الحالات قد يرى المفتش ضرورة إغلاق البسطة إذا ما كانت المخالفة جسيمة، فيتم إبلاغ مدير الإدارة أو وكيل الوزارة بذلك، ويتم إغلاق البسطة أو المحل ومن ثم تحال المخالفة إلى النيابة التجارية، لافتا الى أن النظام الجديد أكثر دقة وأقل إحراجا للمسؤولين ومنعا للواسطة، مشيرا إلى أن المخالفات قلت في الفترة الأخيرة مع اعتماد هذا النظام الذي يتسم بسرعة اتخاذ الإجراء.



السوق مفتوح



بدوره، قال البائع في سوق السمك سيد شرف أبو صفية، إن الإشاعة التي ما زالت منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بأن سوق السمك في منطقة شرق مغلق باتت تؤثر علينا بشكل سلبي، وهناك اتصالات من المواطنين الذين ما زالوا يعتقدون بصدقها.



وبين أبوصفية أن ما حدث هو انتقال إدارة السوق من شركة إلى أخرى، وبالتالي فالسوق مفتوح بشكل دائم والإجراء إداري فقط، مشيرا إلى أن السمك موجود بوفرة خلال عطلة العيد، والأسعار في متناول الجميع وبجودة عالية، مؤكدا الإقبال على السوق بدأ مع غرة شهر شوال وبداية عيد الفطر.



وأوضح أن شركة النظافة لا تقوم بمهامها على أكمل وجه، ونحن كباعة ندفع إيجارات ومقابل خدمات والمفترض أن تقوم الشركة الجديدة بعملها وتمنع الروائح المنتشرة وكثرة الذباب في السوق.



«الصيد بالكوفة»



من جانبه، قال المواطن مبارك العازمي: إنني كصياد أطالب «الثروة السمكية» بمراقبة أصحاب اللنجات الذين يستخدمون الكوفة الممنوعة خلال الفترة الحالية ما يتسبب في خسائر على أصحاب القراقير وتخريبها في المياه الاقليمية، داعيا الجهات الرقابية إلى مراقبة الأمر داخل النقع والكشف عن الصيادين غير الملتزمين بقرار منع الصيد بالكوفة التي تتسبب في دمار البيئة والإضرار بمصلحة الصيادين ومنع الروبيان من التكاثر.



وذكر العازمي أن قيام دول مجاورة بعدم الالتزام بالصيد للروبيان خلال فترة الحظر يستدعي رقابة، خصوصا في المياه الإقليمية الكويتية، مشيرا إلى أن هناك إثباتات على العبث بالقراقير الموجودة في المياه الإقليمية من قبل أصحاب اللنجات ما يستدعي الحزم في منعهم خلال فترات منع الصيد.



انخفاض الأسعار



من جهته، لفت البائع إبراهيم العراقي إلى أن جميع أنواع السمك انخفضت أسعارها تزامنا مع عيد الفطر وسفر المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن سعر كيلو النويبي الكويتي ٣.٥ دنانير، والشعوم ٣.٥ والبالول الكويتي ٧ دنانير، والهامور الكويتي ٥.٥، والنقرور الإيراني ٣.٥، والسي باس التركي ٤ دنانير، والسوبر جامبو بـ ٥.٥، والسبريم الوسط ٣ دنانير، والنرويجي السلمون بـ ٥ دنانير والزبيدي الإيراني ٨ دنانير، والروبيان الجامبو ٦.٥ والوسط بـ ٣.٥.



من ناحيته، أكد البائع عبدالحميد مسلم أن الأسعار خلال العيد منخفضة مقابل ضعف الإقبال بسبب سفر المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن الزبيدي الكويتي متوافر بشكل خجول وبسعر لا يتجاوز ١٥ دينارا، في حين هناك أسعار مميزة للأسماك الإيرانية والمستوردة، فالبالول الإيراني لا يتجاوز سعر الكيلو منه ٤ دنانير ونصف الدينار.



الظفيري لـ «الأنباء»: نرصد أي مماطلة في المزاد لرفع السعر



أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة حامد الظفيري، الذي كان متواجدا في السوق رغم العطلة لـ«الأنباء»، أن مفتشي الوزارة ملتزمون بتفقد سير العمل حتى أيام العطل، لافتا إلى أنه قام مع المفتشين بجولة تم الكشف خلالها عن حالات غش تجاري، أبرزها التلاعب في الإعلان عن بلد المنشأ.



وأضاف الظفيري أن بعض البائعين يزعم أن منشأ السمك إيراني وهو في الحقيقة باكستاني، وبالتالي يقوم برفع السعر على المستهلك، وتم تسجيل محاضر بالمخالفات المذكورة عن طريق النظام الآلي.



ولفت إلى أن ثمة متابعة يومية للسوق من مفتشي النوبات، ويصل إلينا كوزارة كل شيء بالتقرير الكتابي والتوثيق المصور، مشيرا إلى أن المفتشين يتابعون المزاد، ويحاربون البائعين المتجولين الذين يتسببون في رفع الأسعار، وكذلك المماطلة في المزاد من أجل رفع السعر، داعيا المستهلكين إلى عدم التردد في إبلاغ مفتشي «التجارة» عن أي حالة غش، حيث إنهم متواجدون في السوق والمزاد وفي مكتبهم بالدور العلوي بسوق شرق.



أسعار السمك خلال العيد



٭ الزبيدي الكويتي ١٤ دينارا



٭ النويبي الكويتي ٣.٥ دنانير



٭ الشعوم الكويتي ٣.٥ دنانير



٭ البالول الكويتي ٧ دنانير



٭ الهامور الكويتي ٥.٥ دنانير



٭ النقرور الإيراني ٣.٥ دنانير



٭ السي باس التركي ٤ دنانير



٭ سي باس سوبر جامبو ٥.٥ دنانير



٭ سبريم تركي وسط ٣ دنانير



٭ النرويجي السلمون ٥ دنانير



٭ الزبيدي الإيراني ٨ دنانير



٭ الروبيان الجامبو ٦.٥ دنانير



٭ الوسط ب ٣.٥ دنانير