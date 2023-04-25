محمود عيسى



حافظت الكويت على ترتيبها بالمركز الخامس وقبل الأخير على قائمة مجلة ميد للمشاريع في دول الخليج خلال الفترة بين 17 مارس الماضي و14 الجاري، وحافظت على قيمة مشاريعها البالغة 171 مليار دولار التي سجلتها خلال الشهر الماضي، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بمشاريع قيمتها 1.5 تريليون دولار ثم الإمارات بالمركز الثاني بمشاريع قيمتها 552 مليار دولار.



وجاءت عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بمشاريع قيمتها 191 مليار دولار و182 مليار دولار على التوالي، ثم الكويت في المركز الخامس وأخيرا البحرين في المركز السادس والأخير بمشاريع قيمتها 73 مليار دولار.



وفي التفاصيل: قالت المجلة إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نموا أقل من 1%، لتصل قيمة المؤشر إلى 2.67 تريليون دولار، بينما ارتفع مؤشر مشاريع الخليج الأوسع نطاقا والذي يشمل العراق وإيران بنسبة 1.2% أو بما يعادل 40.1 مليار دولار في الفترة المذكورة أعلاه، فيما استقرت قيمة المؤشر عند 3.25 تريليونات دولار، مرتفعة من 3.21 تريليونات دولار التي تم تسجيلها في الشهر السابق، ويمثل ذلك حوالي ثلث التغير في القيمة الذي شهده المؤشر.



وسجل سوق المشاريع العراقية أكبر ارتفاع بنسبة 8.2% ليصل إلى 307 مليارات دولار. وقد ساعد ذلك في الحفاظ على مرتبتها كثالث أكبر سوق للمشاريع في منطقة الخليج بعد السعودية والإمارات، مستمدة الدعم من المشاريع الجديدة مثل مشروع مصفاة وزارة النفط والمطار الجديد المخطط له في بغداد، حيث ساهما في ارتفاع نسبة المؤشر بينما لا تزال بعض مشاريع البنية التحتية المخطط لها تكافح من أجل الانطلاق بعد أكثر من 10 الى 20 عاما.



وسجلت قطر ثاني أفضل أداء، حيث ارتفعت قيمة مؤشرها بنسبة 3.1% لتصل إلى 181.6 مليار دولار في الفترة المنتهية في 14 أبريل.



وقد انكمشت قيمة سوق المشاريع في باقي دول الخليج، حيث سجل مؤشر مشروعات البحرين تراجعا بنسبة 0.6%، كما انخفض السوق الإيراني بشكل حاد بنسبة 2.6% بسبب إنجاز مشروعات كبيرة، وعلى أساس سنوي، انخفض مؤشر مشاريع الخليج بنسبة 1.29% أو بما قيمته 42.6 مليار دولار.