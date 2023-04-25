أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بخصوص ترسية مناقصة خدمات دعم ورش العمل بقيمة 34.9 مليون دينار، وذلك على شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاولات التي حازت أقل الأسعار بعد استكمال وتصحيح الأخطاء الحسابية.



ووافق جهاز المناقصات على تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة في مناقصة خدمات التشغيل والتنظيف في منطقتي جنوب وشرق الكويت لمدة 3 أشهر.



كما وافق الجهاز على إصدار الأمر التغييري بقيمة 2.6 مليون دينار لعقد مناقصة مراقبة ومعاينة وتشغيل شبكات خطوط الوقود ومحطات التعزيز.