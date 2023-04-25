محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن تحالفا يضم كلا من شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن الكويتية ـ هيسكو، وشركة ميتسوبيشي اليابانية للطاقة حصل على عقد لتحديث محطة توليد الطاقة الحرارية الرئيسية في مجمع الصبية للطاقة في الكويت.



ومن المعلوم أن قيمة العقد تبلغ 90.9 مليون دينار (ما يعادل 297 مليون دولار)، ويقضي العقد بتحديث ثمانية توربينات بخارية ومولدات كهربائية في مجمع الصبية المذكور، والمتوقع أن تصل طاقتها الاجمالية بمجرد اكتمال المشروع إلى 2400 ميغاواط.



وأضافت المجلة انه قد تم تشغيل المحطة الحالية في مجمع الصبية للطاقة بين عامي 1998 و2002. وهذا يعني أن التوربينات البخارية والمولدات ما زالت تعمل على نطاق تجاري طوال ما يقرب من 20 عاما، وبالتالي فقد أصبحت بحاجة لعمليات تحديث للارتقاء بها على نحو يجعلها قادرة على مواصلة العمل فضلا عن تحسين أدائها.



ويشمل نطاق العمل في المشروع العائد لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة معالجة المشاكل القائمة وإطالة عمر التوربينات البخارية والمولدات «من خلال ضمان تشغيل الوحدات بصورة آمنة وموثوق بها لمدة 20 عاما أخرى».