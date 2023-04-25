القاهرة - ناهد إمام



ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين و705 آلاف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.



وأشار المتحدث الرسمي للوزارة د.حسام عبدالغفار - في بيان امس - إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلا من 30 مركزا بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.



ولفت إلى تحويل 263 ألفا و299 طفلا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول وبنفس الوحدة التي تم فحصهم بها.



وقال إنه تم تحويل 30 ألفا و223 طفلا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة، لتقييم الحالة بدقة أعلى وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.



وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة باتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيا مع رؤية «مصر 2030».



ونوه بزيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءا من يوم الولادة حتى 28 يوما إلى 3500 وحدة صحية بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.



من جهته، قال المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة د.أحمد مصطفى إن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة لتجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.



وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة لتدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية بكل محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.