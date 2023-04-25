يعقوب العوضي



غادر فجر أمس منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد إلى اليونان لإقامة معسكر تدريبي، حيث سيلتقي المنتخب اليوناني، وذلك في إطار استعدادات الأزرق الشاب لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقررة في (ألمانيا- اليونان) في الفترة من 20 يونيو حتى 3 يوليو المقبلين، ويستمر المعسكر حتى الأول من مايو المقبل.



وكانت القرعة قد أوقعت منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من البرتغال وكوستاريكا والبرازيل.



وترأس الوفد نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري ورافقه كل من عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي والجهاز الإداري بقيادة مدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مجدي أبو المجد ومدرب حراس المرمى محمد محمود وأخصائي العلاج الطبيعي جيرارد بأول.



وفي هذا الإطار أكد عبدالعزيز الزعابي، أن اتحاد اليد قد تلقى دعوة من الاتحاد اليوناني لإقامة معسكر تدريبي للمنتخبين في إطار استعداداتهما لبطولة كأس العالم والاستحقاقات المقبلة.



وأكد أن خطة إعداد الأزرق الشاب تسير حسب الخطة المرسومة بالتعاون بين الجهازين الإداري والفني ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أن اللاعبين على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن الروح المعنوية والجهازية الفنية والبدنية تطغى عليهم رغم تباعد فترة التجمع.



وتابع: لدينا كوكبة من اللاعبين الشبان القادرين على تمثيل الأزرق بالصورة المشرفة التي اعتدنا عليها في الماضي.



سالمين مدرباً لكاظمة



إلى ذلك، أعلن نادي كاظمة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» و«انستغرام»، عن تعيين المدرب الوطني وليد سالمين قائدا للجهاز الفني لفريق كرة اليد الأول خلفا للإسباني أنتونيو.