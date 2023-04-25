ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



خرج العربي بفوز ثمين ومستحق بعد تغلبه على السالمية 3-0 أهلته للمركز الثاني برصيد 41 نقطة خلف الكويت المتصدر بـ 43 نقطة وذلك في المواجهة التي جمعتهما امس في ختام الجولة الخامسة، ويهدد بذلك «الأخضر» صدارة «الأبيض» في الجولات المقبلة.



ولم يشهد الشوط الأول فرصا للتسجيل من جانب الفريقين باستثناء هدف سجله بدر جمال وألغاه الحكم بداعي التسلل، عدا ذلك كانت الهجمات غير منظمة وافتقدت الجماعية، وقد غاب عن تشكيلة العربي جناحه الخطر محمد صولة، مما افقد الهجوم بعضا من حيويته، ولم يكن الهادي السنوسي وكينغسلي ايدو في حضورهما المعهود، وسدد الأول كرة زاحفة أبعدها الحارس عبدالرحمن الفضلي إلى ركنية، وحاول علي خلف اختراق دفاع الخصم لكنه وجد ردا من دفاعه، أما السالمية ـ الذي لعب بإشراف مدربه محمد المشعان المتواجد في المدرج بسبب الإيقاف ـ فقد ظهر نشطا لكنه افتقد اللمسة الأخيرة، وبرز منه مبارك الفنيني المتحرك وسدد كرة قوية أوقفها الحارس أحمد دشتي الذي حل محل سليمان عبدالغفور المتواجد في الاحتياط.



وفي الشوط الثاني اقتنص ظهير العربي عبدالله عمار هدف التقدم بعد كرة مرسلة من بدر طارق سددها مباشرة داخل المرمى (63)، ثم أضاف البديل محمد صولة الهدف الثاني من ركلة جزاء (76)، وسيطر «الأخضر» تماما، وتمكن البديل سلمان العوضي من إضافة الهدف الثالث (85).



أدار المباراة الحكم علي جمالي واحتسب ركلة جزاء صحيحة بعد عودته لتقنية «الفار».



القادسية والفحيحيل



وكان القادسية قد فاز أمس الأول على الفحيحيل 3-2، رافعا رصيده الى ٣٤ نقطة بالمركز الرابع.



وحول المباراة قال مدرب القادسية محمد إبراهيم إن الدوري والمباريات والمنافسة صعبة ونسعى إلى تحقيق الفوز وتقديم مستوى جيد، ونتمنى أن نستمر على هذا المنوال لأن الفريق في الوقت الحالي ينتقل من مرحلة إلى أخرى وقد بدأنا نتحسن نوعا ما.



وأشار إبراهيم إلى أن الفريق قدم شوطا ثانيا رائعا أمام الفحيحيل سجل خلاله 3 أهداف وأضاع فرصا عديدة بعد أن كان متأخرا بهدف لكننا تراجعنا في الدقائق الأخيرة واستقبلنا هدفا، لافتا إلى أن مباراة الديربي المقبلة كغيرها من المواجهات أمام العربي لا تخضع لتوقعات معينة ولا تعتمد على نتائج سابقة.



وذكر أن رئيس النادي السابق فواز الحساوي موجود مع الفريق دائما سواء من قريب أو بعيد ويدعم الأصفر وكذلك مجلس الإدارة والجماهير.



إلى ذلك، أكد مهاجم الفحيحيل فيتور دا سيلفا استمراره مع الفحيحيل في الموسم المقبل.



وقال دا سيلفا عقب الخسارة من القادسية انه سعيد مع «الأشاوس»، مضيفا: «أحظى بالرعاية المطلوبة من قبل الجهازين الفني والإداري للفريق، وأشعر بأنني في بلدي الثاني، وآمل الاستمرار للموسم الثاني على التوالي».



وأشار إلى أن فريقه فقد التركيز لدقائق معدودة، مما تسبب في خسارة المباراة، قائلا: «حققنا بداية سريعة وجيدة، لكن فقدنا التركيز للحظات لنتلقى هدفين سريعين، وعلينا تجاوز الخسارة بأقرب وقت ممكن، والمحافظة على قوتنا للعودة سريعا في الجولات المقبلة للدوري».