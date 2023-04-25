يقيم الأولمبياد الخاص الكويتي معسكرا تدريبيا في القاهرة لمدة 10 أيام لفريق الفروسية في إطار برنامجه التدريبي استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2023 التي تستضيفها برلين خلال الفترة من 12 حتى 26 يونيو المقبل، إذ يشارك في المعسكر كل من نواف عبدالعزيز القصار وبسمة بسام البصيلي تحت إشراف المدربين محمد الكندري وسارة بوحمدي، فيما يترأس الوفد عضو مجلس إدارة نادي الطموح لذوي الإعاقات الذهنية فهد السهلي ونائب رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الكويتي إداريا هدى الخالدي.



وفي هذا الصدد، صرح السهلي بأن مجلس إدارة الأولمبياد الخاص يعول كثيرا على هذا المعسكر لصقل قدرات فرسان الكويت، نظرا لما تتمتع به مصر من خبرات وكوادر فنية مميزة في مجال الفروسية لذوي الإعاقة الذهنية، التي تحتاج إلى مهارات خاصة في التدريب، لتأمين سلامة الفرسان، وتحقيق الاستفادة القصوى في تنمية مهاراتهم، مضيفا أن رياضة الفروسية الكويتية لذوي الإعاقات الذهنية رغم حداثتها فقد نجحت في تقديم حضور مميز في أولى مشاركاتها وإحراز 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات في المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري التي أقيمت في نوفمبر الماضي بالقاهرة.



وأكد حرص الأولمبياد الخاص الكويتي تهيئة البيئة الملائمة وتقديم كافة أوجه الدعم التي تكفل تطوير النشاط الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال البرامج الرياضية المتنوعة والبرامج الصحية وبرامج المبادرات.