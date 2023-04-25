شدد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانيا عالميا، على أنه ليس «بديلا» عن مواطنه رافايل نادال في أمسية احتفاظه بلقب دورة برشلونة الإسبانية الدولية في التنس.



وكرس ألكاراز (19 عاما) تفوقه على ستيفانوس تسيتسيباس عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 ليحتفظ باللقب، محققا فوزه الرابع على اليوناني في نفس عدد المواجهات، والثاني في الدورة الكاتالونية بعد الأول في ربع نهائي العام الماضي.



قال الشاب الإسباني والذي يعتبر أبرز المرشحين لخلافة «رافا» في بطولة رولان غاروس الفرنسية الفائز بلقبها 14 مرة «لا أريد أن أكون بديلا لأحد».



أضاف ألكاراس بعد فوزه بلقبه التاسع في مسيرته «لست هنا لأخذ مكان أحد، ولكن لبناء تاريخي الخاص».