

بيروت ـ أحمد منصور



دعا عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله الى خلق قواسم مشتركة داخلية للخروج من الأزمات اللبنانية، وعدم انتظار الخارج لإنتاج الحلول لنا، مشيرا الى ان لبنان ليس في محور اهتمام العالم، فهو متروك، والاهتمام ينصب على الحرب في اوكرانيا.



وقال عبدالله خلال لقائه وفدا من الرهبانية المخلصية مهنئا بعيد الفطر: «اذا بقينا ننتظر الخارج فلن نصل الى أي مكان، وعندها تكون الامور طويلة، الفرنسي مصالحه في مكان خارج الاطار المعهود، وبدأت الحلول تظهر في اليمن وسورية».



وأضاف «الانتخابات النيابية لم تفرز اكثرية، فهل نبقى نتبادل الاتهامات ونهاجم بعضنا؟ علينا التواصل مع بعضنا للوصول الى توافق، فما من احد يستطيع ان يلغي الآخر، ونحن نقوم بجهود في هذا المجال، مبديا استغرابه الشديد من انه في ظل الاتفاق الايراني ـ السعودي، كنا نتوقع ان ينعكس ايجابا على لبنان، ولكن نرى استنفارا للخطاب في لبنان وبتنا نشهد تصعيدا اكثر، وقد بدأت بالصواريخ من جنوب لبنان، وأتبعوه بخطاب سياسي عالي النبرة، هذا امر غريب، علينا الاستفادة من مفاعيل هذا الاتفاق..!! لذلك نحن لن نتراجع في تغليب لغة العقل والحوار».



وأكد عبدالله ان العيش الواحد، بالنسبة للقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، هو خط أحمر، مشددا على العمل للحفاظ على تنوع المنطقة.