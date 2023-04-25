أصيب 8 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس المحتلة واستشهد منفذ العملية.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية دهس بالقرب من سوق «محنا يهودا» بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة ثمانية إسرائيليين، معلنة مقتل منفذ العملية بالرصاص.



وبعد تضارب شديد في الأنباء بشأن هوية منفذ العملية، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المنفذ هو الفلسطيني حاتم نجمة (39 عاما) من سكان القدس، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، وليس لديه خلفية أمنية معروفة.



وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، وأحدهما يبلغ من العمر 70 عاما.



من جهة أخرى، قتل شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، بينما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك.



وقال محافظ أريحا في السلطة الفلسطينية جهاد أبوالعسل إن الشؤون المدنية أبلغت بمقتل الشاب سليمان عايش، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي من قبل قوات إسرائيلية عقب اقتحامها مخيم «عقبة جبر» للاجئين الفلسطينيين جنوب أريحا.



وأوضح أبوالعسل أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمان الشاب عايش ونقلته إلى جهة غير معلومة، لافتا إلى أن القوات أصابت 4 آخرين بجروح ورضوض جرى نقلهم إلى المستشفى بالمدينة لتلقي العلاج اللازم.



وذكرت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان أن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم بهدف اعتقال مطلوبين لديها، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع شبان ومسلحين فلسطينيين.



من جانب آخر، قالت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 30 فلسطينيا خلال حملة دهم في عدة مدن بالضفة الغربية تخللها اقتحام منازل.



وأوضحت سراحنة أن حملة الاعتقالات تركزت في مدن: رام الله وجنين ونابلس والخليل وأريحا وسلفيت، مشيرة إلى أن بين المعتقلين أسرى محررين جرى إطلاق سراحهم مؤخرا من السجون الإسرائيلية.



إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.



وحسب شهود عيان، فقد اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال، على مصلى «باب الرحمة» في المسجد، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.



وكثف المستوطنون اقتحامهم للمسجد على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وضيقت على الوافدين إليه.



وكانت شرطة الاحتلال قد اقتحمت السبت الماضي مصلى «باب الرحمة» في المسجد الأقصى المبارك، وقامت بخلع وتحطيم تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد.