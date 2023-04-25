دعا «لقاء سيدة الجبل»، في بيان، بعد اجتماعه الدوري افتراضيا: «جميع القوى المعارضة لحزب الله داخل البرلمان وخارجه، إلى الالتقاء والمساهمة في خلق نصاب سياسي يطالب برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، ويتمسك بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات الشرعيتين العربية والدولية، وليتم الاتفاق على اسم واحد مشترك ولو ظل الاختلاف قائما على أخرى. فتجربة البريستول في مواجهة الاحتلال السوري لاتزال في ذاكرتنا، حينها لم يكن الاتفاق بين الفرقاء على كل شيء. فالهدف التواصل لبناء معارضة وطنية تعيد إنتاج توازن سياسي يمنع حزب الله من فرض إرادته على سائر اللبنانيين».