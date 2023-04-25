استهدفت قذائف إسرائيلية ليل امس الأول موقعا لمجموعة سورية موالية لطهران في محافظة القنيطرة في جنوب البلاد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في قصف بري هو الثاني من نوعه يستهدف المنطقة خلال أيام.



وأفاد المرصد بأن «القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ قصفت بأكثر من عشرين قذيفة صاروخية موقعا» في ريف القنيطرة تتمركز فيه قوات من «المقاومة السورية لتحرير الجولان»، وهي مجموعة مدعومة من إيران في مرتفعات الجولان.



وترأس القيادي في الحزب سمير القنطار المجموعة قبل مقتله في قصف إسرائيلي قرب دمشق نهاية العام 2015.



ولم يأت الإعلام الرسمي السوري على ذكر القصف، لكن صحيفة الوطن وإذاعة «شام أف أم» المحليتين والمقربتين من دمشق أفادتا عن «عدوان إسرائيلي» استهدف موقع قرص النفل في ريف القنيطرة الشمالي.



والقصف الإسرائيلي البري هو الثاني خلال أيام، إذ استهدف قصف مشابه في 18 أبريل مجموعات موالية لإيران قرب مرتفعات الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، دون تسجيل خسائر بشرية.



وأعلنت إسرائيل في التاسع من الشهر الجاري قصفها مواقع في جنوب سورية، بعد إطلاق صواريخ منها باتجاه هضبة الجولان التي تحتل جزءا منها منذ 1967، وأعلنت ضمه في 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.



واستعاد الجيش السوري صيف عام 2018 السيطرة على كامل محافظة القنيطرة التي كانت فصائل معارضة سيطرت على الجزء الأكبر منها عام 2013.



منذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011، تشهد المنطقة توترات بين الحين والآخر، إذ تتساقط قذائف أحيانا في الجانب الإسرائيلي الذي يرد عليها.