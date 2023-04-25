الدوحة- فريد عبدالباقي

يخشى النادي العربي من استمرار مفاجآت السيلية، في بطولة كأس أمير قطر في نسخته الـ51، عندما يلتقي الفريقان في الـ6:45 مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي والتي ستقام على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

يتطلع النادي العربي، ثاني أكثر المتوجين باللقب بثمانية ألقاب، إلى بلوغ المباراة النهائية واستعادة اللقب المفقود منذ نسخة 1993.

وكان العربي حجز مقعداً في الدور ربع النهائي بعد فوزه على معيذر- درجة ثانية، بنتيجة 2-0، بعد أن فجر معيذر أولى مفاجآت الدور ثمن النهائي بإخراجه الأهلي صاحب أول لقب لكأس أمير قطر 3-1.

فيما يأمل نادي السيلية صاحب المركز الأخير في الدوري القطري برصيد 10 نقاط، ومرشح بقوة للهبوط إلى الدرجة الثانية هذا الموسم، إلى استمرار مغامرته في البطولة، وبلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن فعلها من قبل في نسخة عام 2014، وخسر أمام السد 0-3.

يمتلك السيلية مشواراً حافلاً بالمفاجآت حيث نجح في إقصاء الدحيل حامل اللقب من الدور ربع النهائي والفوز عليه بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي الدور ثمن النهائي أخرج السيلية نظيره الريان بعد الفوز عليه 2-1.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد أحمد بن علي المونديالي، نهائي كأس أمير قطر مساء 12 مايو المقبل، وهي المرة الثانية التي يستضيف فيها هذا الملعب المباراة النهائية للمسابقة بعد نهائي 2020 الذي توج فيه السد باللقب على حساب العربي.

الريان يقترب من الهبوط

هذا، تأزم موقف نادي الريان في مسابقة الدوري القطري هذا الموسم، بعد أن تلقى الهزيمة العاشرة له في الدوري على يد نادي قطر بهدف نظيف سجله المدافع المغربي بدر بانون في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، في إطار المباراة المؤجلة لحساب الجولة الـ18 من الدوري.

وبهذه النتيجة رفع نادي قطر رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، وظل الريان في المركز التاسع بعد توقف رصيده عند 17 نقطة متساوياً مع نادي الشمال، صاحب المركز العاشر، وبفارق نقطة عن نادي أم صلال صاحب المركز قبل الأخير الذي سيخوض ملحق تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وإلى ذلك، تختتم اليوم منافسات بطولة كأس قطر للكرة الطائرة، حيث يلتقي نادي قطر وفريق الشرطة في المباراة النهائية والتي ستقام في الـ6:30 مساءً، وكان فريق قطر فجر مفاجأة في البطولة عندما أطاح بالريان من الدور نصف النهائي والفوز عليه بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وبالنتيجة ذاتها فاز الشرطة على العربي.