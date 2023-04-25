أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن بالغ تعازيه وصادق مواساته لمصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في (الخرطوم) اثناء قيامه بمهام متابعة إجلاء المواطنين المصريين.

وكرر البديوي في بيان مساء امس الاثنين، الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدما تجاه وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب مصلحة الشعب السوداني وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته والعودة إلى الاتفاق الاطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.