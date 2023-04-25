قال وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان "نحن على تواصل مباشر مع الأشقاء في السودان لتأمين ممرات آمنة بهدف إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة".

واكد الامير فيصل في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مساء امس الاثنين ان المملكة ستستمر في مساعيها الحميدة بالعمل على اجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم لأماكن آمنة.

ووصل إجمالي من قامت السعودية باجلائهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء حتى اليوم نحو 356 شخصا بينهم 101 مواطن سعودي و255 شخصا ينتمون الى 26 جنسية.