محمد راتب

قام مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م. مشعل القريفة، بجولة ميدانية على ادارة الرقابة البحرية خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك لتفقد سير العمل، حيث اجتمع بفريق العمل في الادارة مقدرا ما يبذلونه من جهود للحد من مخالفات الصيد الجائر والممنوع في المياه الكويتية.

ودعا القريفة قياديي وموظفي الإدارة الى تكثيف الجهود وزيادة مستوى اليقظة خلال الجولات البحرية بهدف الحفاظ على المخزون السمكي كواحد من اهم محاور الأمن الغذائي في البلاد، مشيرا الى أن نجاح عملهم يستدعي تعزيز التعاون والتنسيق التام مع الجهات المعنية بحماية الحدود البحرية وثروتنا السمكية مثل معهد الأبحاث وخفر السواحل.

وأوضح أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين لقوانين الثروة السمكية داعيا موظفي الرقابة البحرية إلى تشديد الإجراءات ازاء قيام اي شخص باستخدام شباك الصيد الممنوعة او الصيد في المناطق او الاوقات المحظورة قانونا، ومتابعة اي بلاغ من قبل المواطنين.

واثنى القريفة على تمرس فرق الرقابة البحرية في جولاتها التفقدية متوجها بالشكر لهم ولكل من لم يتوانى خلال عطلة العيد عن القيام بالواجب حماية تخوم الدولة وامنها او مخزونها السمكي.