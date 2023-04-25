أكد الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م.هيثم العلي جهوزية الشبكة الكهربائية لمواجهة تحديات موسم الذروة المقبل.



وقال العلي في تقرير بثه تلفزيون الكويت، إن جميع مكونات الشبكة من محطات ومحولات وخطوط هوائية وأرضية وغيرها تخضع للصيانة الدورية التي شارفت برامجها على الانتهاء، لافتا إلى أن جميع الطواقم الفنية والإدارية تتواجد على مدار 24 ساعة خلال موسم الذروة للتعامل مع أي طارئ على الشبكة.



وشدد على أهمية الوعي المجتمعي في تخطي موسم الذروة والذي يتجسد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر استخدام المرشدات والحد من الهدر بالإضافة إلى ضبط أجهزة التكييف على درجة 25 مئوية في الأماكن غير المستغلة والحد من الهدر في استهلاك المياه بغسيل الحدائق والمداخل خارج المنزل.



ولفت العلي إلى أن الكهرباء والمياه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها من الهدر، فإنتاجها يستهلك الكثير من النفط وبالتالي يجب المحافظة عليها من الهدر.