أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر الرطام قرارا وزاريا بشأن مواعيد الدوام المرن في وزارة العدل.



وجاء في القرار «‎تكون مواعيد العمل الرسمي بواقع سبع ساعات يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا للقطاعات التالية والإدارات التابعة لها:



أولا:



1 - قطاع شؤون المحاكم

2 - قطاع شؤون الأسرة والتحكيم.



وتابع قرار وزير العدل:



ثانيا:



أ - تكون مواعيد العمل الرسمية لباقي قطاعات الوزارة والإدارات الأخرى (دوام مرن) كالتالي:



(أ) من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.



(ب) من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.



(ج) من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.



(د) من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.



وأردف القرار:



ب - يكلف السادة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بتحديد نسب وأسماء الموظفين المكلفين بكل نظام، وذلك بما لا يخل بحسن سير العمل وموافاة إدارة الشؤون الإدارية بهم.



ج - التزام الموظف بالدوام المحدد له ولا يجوز تعديله.



د - عدم الإخلال بفترة السماح المقررة في بداية الدوام (30) دقيقة أو فترة السماح المقررة للموظفات في نهاية الدوام بواقع (15) دقيقة.



وختم قرار وزير العدل:



ثالثا: يبلغ هذا التعميم لكافة القطاعات والإدارات لتنفيذه، والعمل بما ورد بأحكامه.