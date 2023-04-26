أعلن البنك التجاري الكويتي اعتماده الحل التقني B-PIPE لموجز بيانات السوق الآنية المقدم من «بلومبيرغ». إن هذا الحل التقني الرائد وعالي الأداء سوف يمنح التجاري إمكانية الدخول إلى بيانات متسقة وعالية الجودة لدعم أنشطة المكاتب الأمامية والوسطى والخلفية.



يعتبر اعتماد البنك التجاري الكويتي لبرنامج B-PIPE جزءا من خطة التحول الرقمي المستمرة التي تركز على زيادة الكفاءة على مستوى البنك، وسوف يستفيد البنك من خيار تقديم الخدمة دون الحاجة إلى أي تنصيب للبرنامج B-PIPE، وهذا يعني عدم الحاجة إلى استضافة أو إدارة البرامج من جهته.



وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال حسين العريان - مدير عام قطاع الخزينة والاستثمار في البنك التجاري: لقد كان تعزيز القدرات من حيث البيانات أحد أكبر التحديات التي توجه البنك في رحلة التحول التي يتبناها، وأضاف: إن بلومبيرغ مزود خدمة موثوق به لدينا منذ سنوات طويلة، لذلك كان من الطبيعي أن نلجأ إليهم عند التفكير في إدخال تحسينات على مجال جمع بيانات السوق. ونحن جاهزون لاستخدام تقنية B-PIPE، التي ستلبي احتياجاتنا وتقلل من إجمالي التكلفة.



وأكد أن هذه الشراكة مع بلومبيرغ سوف تعمل على تعزيز قدرة التجاري من حيث دمج أحدث أدوات التسعير وأكثرها تقدما، والتي ستعزز في نهاية الأمر إمكانيات الأعمال والأنشطة وتسهم في ترسيخ العلامة التجارية للبنك. علاوة على ذلك، سوف يعمل التجاري مع بلومبيرغ على دمج وتكامل البيانات المتقدمة، وهذا سوف يسهل التحديث التلقائي بآخر البيانات السرية للأطراف المقابلة للبنك.



من جانبه، قال جوزيبي نيتي رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا في بلومبيرغ: أصبح من الضروري، في بيئة الأعمال التي تشهد تطورا مستمرا اليوم، أن تقوم المؤسسات المالية بأتمتة نظم العمل وزيادة الكفاءة، لذلك فإن البنك التجاري باستخدامه الحل التقني B-PIPE، سوف يقوم بتوحيد ودمج وزيادة استخدام البيانات بصورة أكثر فعالية على مستوى البنك، ما يضمن قدرته على الاستجابة السريعة واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة دون الإخلال بالجودة.