اختتم البنك التجاري الكويتي برنامجه الرمضاني الاجتماعي الذي أطلقه مع بداية شهر رمضان الكريم لهذا العام، والذي هدف إلى إبراز روح التكافل والتواصل الاجتماعي بين البنك وجميع أفراد وقطاعات المجتمع.



وفي هذا السياق، قالت نائب مدير عام - قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: يواصل البنك التجاري القيام بمسؤوليته الاجتماعية ورسالته الهادفة إلى خدمة المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات المختلفة، وقد استهل البنك نشاطه بتوزيع وجبات السحور على عمال البناء والتنظيف أثناء تأدية عملهم، بهدف التواصل مع هذه الفئة طوال شهر رمضان الفضيل، للتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم في هذا الشهر المبارك، وأوضحت أن فكرة توزيع وجبات السحور جاءت استكمالا لحملة «سحوركم علينا» ضمن حملة «هون عليهم» الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية.



وأضافت الورع أنه ضمن حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»، وانطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، قام البنك التجاري بالتعاون مع جمعيتي الشيخ عبدالله النوري الخيرية والهلال الأحمر الكويتي بتوزيع سلال رمضان الغذائية على الأسر المتعففة.



وكالعادة في شهر رمضان الكريم، قام البنك بتنظيم زيارة لمدرسة هوب للاحتياجات الخاصة لمشاركة الطلاب من ذوي الهمم احتفالية فرحة «القرقيعان» التي ساهمت في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال وإضفاء السعادة على قلوبهم، حيث يجدد البنك من خلال هذه المبادرة الإنسانية عهدا قطعه على نفسه بمشاركة نزلاء مختلف المراكز والجمعيات فرحة القرقيعان التي تمثل إحدى العادات الكويتية القديمة في شهر رمضان من كل عام.



وأيضا، قامت أسرة البنك ممثلة بقطاع التواصل المؤسسي بتنظيم احتفالية «القرقيعان» في قرية يوم البحار التراثية والتي صادفت اختتام حملة «يا زين تراثنا» السنوية في شهر رمضان الفضيل. كما شارك البنك احتفالية فرحة «القرقيعان» مع الأطفال في محافظة مبارك الكبير.



وفي هذا السياق، تحرص الإدارة التنفيذية في البنك على مشاركة موظفي مركز الاتصال وإدارة الخدمات المصرفية الافتراضية القائمين على خدمة العملاء مأدبة إفطار تعزيزا لروح الأسرة الواحدة التي يتميز بها البنك وتقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل على مدار العام، خصوصا في شهر رمضان المبارك.



وتزامنا مع الأجواء الإيمانية التي يعيشها الجميع في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، قام البنك بتوزيع وجبة السحور ووجبات خفيفة على مرتادي المساجد بعد صلاة القيام، وذلك في ليلة 27 من رمضان. وجاءت هذه المبادرة انسجاما مع الأجواء العطرة المليئة بالروحانية والنفحات الإيمانية خلال الشهر.



وانطلاقا من استراتيجية البنك التجاري الكويتي وحرصه على المشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والاجتماعية، قام البنك بتقديم دعم مالي للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان تمثل في تسيير رحلة العمرة لأعضائها مرضى السرطان لأداء مناسك العمرة.



وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، قام فريق التواصل المؤسسي بزيارة أطفال مرضى مستشفى مبارك الكبير لتهنئتهم ومشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد وإدخال السعادة والسرور في نفوس الأطفال بهذه المناسبة السعيدة.



وفي إطار آخر، قام البنك بالاحتفال بعيد الفطر السعيد مع عمال التنظيف والبناء وتوزيع كسوة العيد على هذه الفئة الجديرة بكل اهتمام في إطار حملة «هون عليهم».



وفي سياق متصل، وتجاوبا مع الأنشطة التي يطلقها البنك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي باتت تستقطب اهتمام العديد من المتابعين، أشارت أماني الورع إلى أن البنك قد أطلق سلسلة من النصائح الصحية والرياضية ورسائل توعوية بالتعاون مع أخصائية التغذية وجد العثمان ونادي سبارتن كويت Spartan Kuwait Club، بالإضافة إلى عدد آخر من المسابقات التي أطلقها خلال شهر الفضيل ورصد الجوائز النقدية للمتابعين والجمهور.



واختتمت الورع حديثها مبينة أن البنك التجاري الكويتي يواصل مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه مختلف أفراد وقطاعات المجتمع.