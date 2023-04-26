ضمن جهوده الرامية لتوفير أفضل الخدمات والمزايا للعملاء، أطلق بنك الخليج الحملة التسويقية الرمضانية «جاهز؟ حول!» مع بداية رمضان، وما زالت حتى اليوم تحصد ملايين المشاهدات، وتستقطب الكثيرين من الراغبين في الاستفادة من عرض «معاش وعليه كاش»، لما يوفره من مزايا لا تنتهي، تبدأ بهدية نقدية تصل لغاية 1200 دينار.



وكان الإعلان الرمضاني «المهمة 1200»، الذي بدأ عرضه في الأسبوع الثاني من شهر رمضان الفضيل، خير دليل على العلاقة الخاصة التي تربط البنك مع عملائه، حيث تجاوزت مشاهدات هذا الإعلان الـ 10 ملايين عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعية، وأكثر من 30 مليون تعليق وتفاعل وأكثر من 234 ألف متابع للمشاركة بالمسابقات التفاعلية.



وعلقت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق، نجلاء العيسى قائلة: لطالما كان بنك الخليج جزءا من المجتمع وسيظل كذلك، وهذا هو وعد البنك وشعاره «معاكم دوم»، ويأتي هذا الإعلان والعرض الخاص بتحويل الراتب ليجسد مدى اهتمام البنك بتقديم مزاياه وعروضه في قالب يحاكي ثقافة المجتمع وينال استحسان المشاهدين.



وأضافت: كعادتنا نحرص سنويا في شهر رمضان الكريم على التميز في تقديم حملاتنا الترويجية، لما يحمله هذا الشهر من أهمية بالنسبة للجميع. وقد انطلقت فكرتنا التسويقية هذا العام إلى القمر، المستوحاة من لحظة رؤية هلال شهر رمضان الفضيل، لتتجاوز المنافسة حدود الأرض وتصبح على القمر وعلى متن مركبة فضائية، بما يتناسب مع العرض المذهل لتحويل الراتب من بنك الخليج.



وأشارت إلى أن النجاح اللافت للإعلان التسويقي «المهمة 1200» يرجع إلى كثرة إقبال الناس على عرض بنك الخليج لتحويل الراتب، واستحسانهم لفكرة الإعلان الجديدة والذي يقدم بقالب فكاهي شيق من قبل مجموعة من الفنانين الشهيرين والمحبوبين، وهم بلال الشامي وأحمد العونان وعماد العكاري وحمود الفيلكاوي، وريم الشمري.



وتابعت العيسى: لكن المفاجآت والهدايا من بنك الخليج في شهر رمضان الفضيل لم تتوقف على ما سبق، بل حرص البنك على إضافة أجواء من المنافسة، من خلال إطلاق 3 مسابقات على حساب البنك على «إنستغرام»، ليحصل المتابعون على جوائز قيمة.



فحرصنا على ربط الجوائز بالحملة التسويقية «المهمة 1200» وعرض تحويل الراتب الذي يبدأ بهدية نقدية تصل إلى 1200 دينار، إذ حرصنا على أن تكون قيمة الجائزة 1200 دينار لكل فائز (3 جوائز)، بالإضافة إلى 10 تذاكر لحضور مسرحية «To The Moon»، وهي عرض مسرحي حالم ينطلق في عيد الفطر، ويحمل العديد من المفاجآت، بمشاركة مجموعة من الفنانين.



يذكر أن عرض «معاش وعليه كاش»، يوفر الكثير من المزايا التي لا تنتهي عند الهدية النقدية التي تصل لغاية 1200 دينار، بل تتجاوزها لتشمل: الانضمام التلقائي إلى أسرع برنامج مكافآت في الكويت، وخصومات لدى أبرز وكالات السيارات، وقرض شخصي لغاية 25000 دينار بفترة سداد 5 سنوات، وقرض إسكاني لغاية 70000 دينار بفترة سداد 15 سنة، وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى صندوق أمانات مجانا لمدة سنة. أما بالنسبة للسيدات فسيكون أمامهن فرصة الاختيار بين الهدية النقدية التي تصل لغاية 1200 دينار، أو باقة للعناية بالصحة والجمال أو باقة رعاية ما قبل الولادة من مستشفى هادي.