اختتم بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر مسابقة تحدي مشي للجمهور والتي استمرت طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للبنك، تطبيق «V-Thru»، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق.



وتأتي المسابقة التي ينظمها «بيتك» للعام الثالث على التولي، ضمن برنامج «تواصل بالخير في شهر الخير»، واستمرارا لبرنامج «صحة أفضل لحياة أفضل»، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، والحرص على تشجيع الأنشطة الشبابية والرياضية لنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة، لاسيما رياضة المشي التي باتت الخيار الأول للجمهور في الشهر الفضيل.



وشمل التحدي موقعي الأفنيوز وحديقة الشهيد، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من الجمهور.



ونظم «بيتك» مسابقة تحدي المشي الافتراضي يوميا للجمهور بالتعاون مع تطبيق «V-Thru» عبر خاصية «V-FIT»، قبل وبعد الإفطار، حيث أتاحت المسابقة الحصول على رصيد في التطبيق يمكن استخدامه في الطلبات الشرائية من 600 مشروع مشارك في التطبيق، معظمها من شريحة المشاريع الشبابية الكويتية أو المساهمة بالمبلغ لتخضير وتشجير الكويت دعما لمبادرة «بيتك» Keep It Green، بواقع دينار واحد عن كل كيلومتر مشي.



وساهم المشاركون في التحدي بزراعة أكثر من 1000 شجرة في محمية العبدلي من خلال تحدي المشي في النسختين السابقتين، وعن كل اجتياز لتحدي المشي، يقوم «بيتك» بزراعة شجرة بالنيابة عن المتسابق ومنذ انطلاق المبادرة، ساهم «بيتك» في زراعة أكثر من 3000 شجرة مع العناية بها لمدة 3 سنوات وهو متوسط مدة نمو الشجرة، ولا شك أن مثل هذه المساهمات لها أثر كبير على تطوير البيئة والمحافظة عليها ونشر الوعي حول أهمية التخضير والتشجير.



جدير بالذكر أن الشراكة مع «V-Thru» تندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي يحرص من خلالها «بيتك» على تسليط الضوء على التجارب الريادية للشباب الكويتي، ودعم المبادرين ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من ريادة «بيتك» في هذا المجال.



وثمن الرئيس التنفيذي لـ «V-Thru» عبدالله الشلبي، الشراكة مع «بيتك»، منوها أن المبادرة عبارة عن أسلوب حياة لتشجيع نمط حياة سريعة وصحية، ويأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا أن «بيتك» داعم رئيسي للمجتمع على مختلف الأصعدة في استراتيجية واضحة تهتم بالمجتمع والفرد والقيم الإنسانية.



ولفت الشلبي إلى أن «V-Thru» تتخذ خطوات بشكل مستمر بغرض تكوين تطبيق متكامل، للتزامن مع أساليب الحياة الحديثة، ومنها خاصية «V-Fit»، وخاصية حاسبة القيم الغذائية لتشجيع النمط الصحي، وخاصية «walk-thru» لتسلم الطلبات عن طريق المشي وغيرها من التطويرات المستمرة لتسهيل حياة العملاء.