قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارات وقعت في مستودع ذخيرة للشرطة في شمال غرب البلاد أوقعت ما لا يقل عن 17 قتيلا.



وقال قائد الشرطة في منطقة وادي سوات إن القتلى هم تسعة من أفراد الشرطة وخمسة معتقلين وثلاثة مدنيين. ونقل أكثر من 50 مصابا إلى المستشفى.



وقال المسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب المحلية خالد سهيل لوكالة فرانس برس ان «300 كيلوغرام من المتفجرات، منها ألغام مضادة للدروع وللأفراد وقذائف مدفعية وهاون، كانت مخزنة في القبو، بالإضافة إلى عبوات ناسفة وسترات ناسفة» مصادرة من إرهابيين.



وبالحديث عن لحظة الانفجارات، قال عباس خان (21 عاما) الذي كان يركن سيارته قرب مركز الشرطة «حل الجحيم علي».



ومنذ مطلع العام الحالي، استهدف هجومان مركزين كبيرين للشرطة ونسبا إلى حركة طالبان الباكستانية.



وفي يناير الماضي، فجر انتحاري نفسه في مسجد داخل مجمع للشرطة في مدينة بيشاور في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شرطيا.



وفي الشهر التالي قتل خمسة أشخاص عندما اقتحمت مجموعة من حركة «تحريك طالبان باكستان» التي تأسست في 2007 مبنى للشرطة في كراتشي بجنوب البلاد، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استمر ساعات عدة. وتتهم الحركة قوات الأمن بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.