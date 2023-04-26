أفادت دراسة جديدة بأنه قد يكون من المهم الحفاظ على مستويات فيتامين D الطبيعية لدى المصابين بسرطان الجلد المتقدم، عند تلقي أدوية العلاج المناعي التي تسمى مثبطات نقاط تفتيش المناعة. ولفيتامين D تأثيرات عديدة على الجسم، بما في ذلك تنظيم جهاز المناعة. ولمعرفة ما إذا كانت مستويات فيتامين D تؤثر على فعالية مثبطات نقاط تفتيش المناعة، قام الباحثون بتحليل دم 200 مريض مصاب بسرطان الجلد المتقدم قبل وكل 12 أسبوعا في أثناء العلاج المناعي.



ولوحظ معدل استجابة مواتية لمثبطات نقاط تفتيش المناعة في 56% من المرضى في المجموعة التي لديها مستويات أساسية طبيعية من فيتامين D أو مستويات طبيعية تم الحصول عليها بمكملات فيتامين D، مقارنة بـ 36.2% في المجموعة ذات المستويات المنخفضة من فيتامين D من دون مكملات.



وكان معدل البقاء على قيد الحياة دون تقدم (الوقت من بدء العلاج حتى تطور السرطان)، في هذه المجموعات 11.25 و5.75 أشهر، على التوالي.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة لوكاس غالوس، دكتوراه في الطب من جامعة بوزنان للعلوم الطبية في پولندا: «بالطبع، فيتامين D ليس في حد ذاته عقارا مضادا للسرطان، ولكن مستوى المصل الطبيعي ضروري من أجل الأداء السليم لجهاز المناعة، بما في ذلك الاستجابة التي تؤثر عليها الأدوية المضادة للسرطان مثل مثبطات نقاط تفتيش المناعة. في رأينا، بعد التأكيد العشوائي المناسب لنتائجنا، يمكن النظر في تقييم مستويات فيتامين D ومكملاته في إدارة سرطان الجلد».

المصدر: «ميديكال إكسبريس»