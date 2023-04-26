دلال العياف



منافسة شديدة يشهدها موسم عيد الفطر السعيد بين نجوم الفن لتقديم أعمالهم المسرحية التي تتنوع في مضمونها ومحتواها، ومن هذه الأعمال مسرحية «زحمة»، التي حضرتها «الأنباء» بدعوة من الفنان محمد الحملي، حيث شاهدنا عرضا مبهرا ومتكاملا بجميع عناصره، وكان المسرح عبارة عن مباراة في التمثيل بين أبطال العمل.



وهذا ليس بغريب على مسرح الحملي والذي عودنا على تقديم أفضل المسرحيات سواء للكبار أو للصغار، فبمجرد دخولنا قاعة المسرح الكائن في نادي السالمية الرياضي وجدنا حشدا كبيرا من الجمهور الذي تسابق لحضور العرض والاستمتاع بالأجواء الرائعة التي تطفي على المشاعر الفرحة والسعادة.



تدور المسرحية حول فكرة «الزحمة» وهي من أهم المشاكل التي نعاني منها في الديرة، ورأينا ديكور المسرح الذي كان على قدر كبير من الإبهار و«متعوب عليه»، وهذا هو ملعب الحملي الذي يجتذب الأفكار الغريبة والمبهرة والقائمة على عنصر التشويق، فقد كانت خشبة المسرح على شكل جسر عليه سيارات حقيقية، وكأننا على أرض الواقع بين زحام السيارات عالقين في الزحمة بالفعل، ولكل صاحب سيارة قصة تستعرض قضية من القضايا المهمة في البلد، والتي تتم مناقشتها من خلال طرح فني وحوار رائع أداه كوكبة من الفنانين المتميزين.



جسّد الفنان القدير عبدالرحمن العقل دور وزير للجسور يركب سيارة فارهة ومعه المرافق الخاص (الفنان محمد الحملي) ويعلق في الزحمة، وكما اعتدنا «خف الطينة» من الحملي الذي دار حوار بينه وبين آخرين متواجدين في الزحمة من مختلف أطياف الشعب، حيث كان داخل كل سيارة «سالفة» تم طرحها من خلال مشاهد خلدت التراث الكويتي، وأعادتنا إلى الزمن جميل، وتحديدا في مشهد الفنان العقل الذي يطلب فيه من «الطقاقة» العالقة معهم بالزحام أن تغني من التراث القديم، شاركها الغناء جميع من هم في السيارات مقدمات مسلسلات ومسرحيات عبدالرحمن العقل السابقة مثل «بلادنا حلوة، إلى أبي وأمي مع التحية، مدينة الرياح»، فكانت خفيفة على القلب واسترجعنا من خلالها الماضي الجميل للقامة الفنية أبوخالد والتي تزخر بأعماله مكتبة تلفزيون الكويت.



وناقشت المسرحية قضايا التفرقة العنصرية والطائفية بشتى أشكالها، وأيضا تضمنت إسقاطات سياسية، فوزير الجسور لم يحل المشكلة، فالزحمة من وجهة نظري «زحمة والشارع فاضي» بمعنى أنها زحمة مشكلات في البلد تؤجل حلولها دائما.



وقدم الفنان الرائع أحمد إيراج والفنانة الشابة حصة النبهان دور زوجين من مشاهير «السوشيال ميديا»، وطرحا فكرة أن بعض المشاهير يوثقون يومياتهم أحيانا بمشاهد غير حقيقية، وأن هناك بعض التلاعب بنفسيات الجمهور من خلال تلك المشاهد.



أما الفنانة سماح التي تمتلك مشوارا فنيا طويلا فقدمت دور زوجة الفنان عبدالله الرميان، كان بينهما اندماج فني، حيث أتقنت شخصية المرأة الحامل في شهرها الأخير والتي تريد أن ينقذها أحد لكي لا تلد وسط الزحمة وتناشد وزير الجسور أن يساعدها ولكنه يقول لها «اكتبي كتابا وسوف نناقشه لاحقا».



ولعب الفنان الشاب الحمادي، وهو صاحب «خفة ظل»، دور ابن إحدى العوائل الواصلة، من الطبقة البرجوازية في البلد، مع استعراض قضية التفرقة بين الطبقات الشعب.



في الختام، مسرحية «زحمة» تناقش القضايا المجتمعية وتنبذ التفرقة بين سني وشيعي ووافد ومواطن، وتؤكد على خلق الروح الوطنية وتعزيزها، وهي من تأليف: بدر محارب، إخراج: محمد الحملي، بطولة: عبدالرحمن العقل، سماح، أحمد إيراج، محمد الحملي، عبدالله الرميان، حصة النبهان، سامي مهاوش، نواف الفجي، عبدالعزيز السعدون، عبدالله الحمادي، عصام الكاظمي، رابعة اليوسف، دعيج الخميس، لاما أمير، فهد ليلي، كرولوس، ومحمد اسحق.