نعى قسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية زميلهم الراحل د.محمد عبدال، وذلك من خلال رسالة تسلمتها «الأنباء» جاء فيها:



«بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى قسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية الأخ الزميل د.محمد عبدال الذي وافته المنية صباح الأربعاء الماضي، متذكرين بكل أسى سيرته النابضة بالمحبة والعطاء لزملائه في القسم والطلبة الذين أحبوه بصدق.



لقد قدم الفقيد د.عبدال في حياته أروع الأمثلة وأصدقها في الخلق الرفيع وطيبة القلب وحسن المعشر وإنتاج علمي لا يعوض وبسمة لا تفارق محياه. وإذ يتقدم القسم بأصدق آيات التعازي إلى أسرة الفقيد وإلى الحركة المسرحية والثقافية في الكويت، فإنه كذلك يسأل المولى جل وعلا أن يتقبله في جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته..

وداعا زميلنا عبدال.. رحلت وستظل ذكرياتك باقية».