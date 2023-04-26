يخوض برشلونة امتحانا صعبا مساء اليوم عندما يحل ضيفا على رايو فايكانو في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويحتل رايو فايكانو المركز التاسع برصيد (40 نقطة) الذي لم يتمكن من الفوز عليه في آخر ثلاث مواجهات بينهما في الدوري، فقد تعادلا سلبا بذهاب الدوري هذا الموسم في أغسطس الماضي، وقبلها خسر برشلونة في مناسبتين: الأولى على أرضه بهدف نظيف في أبريل الماضي، وبالنتيجة نفسها خارج أرضه في أكتوبر 2021.



ورغم ذلك يأمل المدرب تشافي هيرنانديز في استعادة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي المصاب في فخذه اليسرى منذ نهاية يناير، وكذلك المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، ذلك أن «البلوغرانا» يقدم حتى الآن موسما دفاعيا تاريخيا، إذ لم تهتز شباكه سوى تسع مرات في 30 مباراة في الدوري منذ بداية الموسم مع 23 مباراة بشباك نظيفة.



ويستضيف أتلتيكو مدريد (الثالث مع 60 نقطة) منافسه ريال مايوركا اليوم أيضا، بعد خسارته أمام برشلونة، علما أنه فشل في حصد النقاط الثلاث للمرة الأولى في مبارياته السبع الأخيرة حيث خرج فائزا في الست السابقة.



كما تعرض القطب الثاني للعاصمة لخسارته الثانية فقط أمام برشلونة بالذات (0-1 في المرحلة 16) في مبارياته الـ 15 الأخيرة في الدوري، مقابل 10 انتصارات و3 تعادلات.



وفي مباراتين أخريين، يلتقي خيتافي مع ألميريا، وسلتا فيغو مع إلتشي.