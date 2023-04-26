يستضيف ملعب «الاتحاد» في مدينة مانشستر مواجهة من العيار الثقيل، وذلك حين تقام عليه مباراة الوصيف مان سيتي والمتصدر أرسنال في قمة الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي.



أرسنال، الضيف، يدخل المباراة بهدف وحيد، وهو تحقيق الفوز من أجل تعزيز آماله في خطف لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004.



وتلقى أرسنال صدمة كبرى في سعيه للفوز باللقب، بعد التعادل في آخر ثلاث مباريات على التوالي، لكنه رغم ذلك احتفظ بصدارة «البريمييرليغ» برصيد 75 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن «السيتي» الوصيف الذي لعب مباراتين أقل.



أما مان سيتي، فيسير بخطى ثابتة في طريقه نحو تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، خاصة بعد أن حقق الفوز في آخر 6 مباريات، ليزيد الضغط على فريق المدرب ميكيل أرتيتا.



وخسر أرسنال في آخر 7 مباريات أمام «السيتي» في كل المسابقات ولم يحقق أي انتصار في ملعب «الاتحاد» بالدوري منذ 2015.



وقلص مان سيتي الفارق مع أرسنال على القمة كما بلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ووصل يوم السبت إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على حساب شيفيلد يونايتد.



ويخوض فريق المدرب بيب غوارديولا مباريات متتالية لكنه يملك من الكفاءة والبدائل في التشكيلة ما يجعله مرشحا بقوة ليصبح النادي الإنجليزي الثاني الذي ينال ثلاثية الدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال.



ونجح «الفريق السماوي» في إجراء 6 تغييرات على التشكيلة الأساسية أمام شيفيلد، واستبدل المهاجم إيرلينغ هالاند بشكل مبكر إلى جانب جاك غريليش مع بدء التفكير في المواجهة المرتقبة أمام أرسنال.



وقال غوارديولا «الأربعاء سنخوض النهائي أمام فريق هو الأفضل في إنجلترا حتى الآن ويتقدم علينا بـ 5 نقاط. هذه مباراة حاسمة ومهمة لنا.. نعرف أن الفوز سيجعلنا نقطع خطوة لفرض سيطرتنا التامة».



ويعتقد سايمون غليف الذي يعمل في شركة «غريسنوت» للإحصاءات أن فرصة أرسنال في حصد اللقب أصبحت 21% مقابل 79% للسيتي.



ويبحث ليفربول السابع عن فوز ثالث تواليا عندما يحل على وست هام الثالث عشر.



ويلعب اليوم كذلك نوتنغهام فوريست مع برايتون، وتشلسي مع برنتفورد.