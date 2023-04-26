أسامة أبوالسعود



وصلت أمس بعثة المنتخب المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمشاركة «برعاية مصر للطيران» في البطولة العربية لسلة الكراسي المتحركة التي انطلقت امس وتستمر حتى 2 مايو المقبل بمشاركة 8 دول. وتقام البطولة في الصالة الرياضية للنادي الكويتي الرياضي لأصحاب الهمم، تحت إشراف الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة والاتحاد الكويتي لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وفي هذا الصدد أعلن المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بالكويت محمد سند لـ «الأنباء»، أن الشركة لا تدخر جهدا في رعاية الأندية والمنتخبات الوطنية خلال مشاركتها في البطولات العربية والدولية.

وأشار إلى أن «مصر للطيران» ومن هذا المنطلق توفر كل الدعم والرعاية الممكنة لبعثة الفريق القومي البارالمبي لكرة السلة المشارك في البطولة العربية بالكويت، وذلك استعدادا للاشتراك في بطولة العالم 2023 المقررة إقامتها في الإمارات.



وأشاد سند في هذا الإطار بمدى عمق وتميز العلاقات المصرية الكويتية على كل الأصعدة.