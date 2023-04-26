بشرى شعبان



صرح وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز المطيري لـ «الأنباء» بأن الوزارة ملتزمة بقرار ديوان الخدمة المدنية باعتماد نظام الدوام المرن على 4 فترات، ويترك للموظفين حرية اختيار فترة الدوام وفقا للقرار المذكور.



وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر قرارا بنظام العمل بعد العيد، على أن تكون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، بواقع (7) ساعات يوميا. وحدد الديوان 4 فترات للدوام جاءت كما يلي:



أ - من الساعة السابعة صباحا حتى



الساعة الثانية ظهرا.



ب - من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.



ج - من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.



د - من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.



كما تضمن القرار أنه يجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها، وذلك حسب ظروف وطبيعة العمل، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة.