نظم بنك الكويت الدولي «KIB» مبادرته الإنسانية السنوية والتي يقدم من خلالها «كسوة العيد»، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من حملته الرمضانية السنوية، وتهدف إلى تقديم الدعم للأسر المتعففة وتشجيع الممارسات الخيرية والإنسانية في كل أنحاء الكويت خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.



وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة، قال مدير أول إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: حريصون في KIB على تأدية دورنا الإنساني، وكجزء من تعاوننا مع جمعية الهلال الأحمر تم التنسيق على توزيع قسائم شراء ملابس العيد وغيرها من الاحتياجات التي تساعد الأسر المتعففة في كل أنحاء الكويت، وذلك لتخفيف العبء عن تلك العائلات ومقدمي الرعاية.



وأضاف السرحان أن مبادرة «كسوة العيد» تصنع فرقا كبيرا في حياة عشرات الأسر المتعففة كل عام، مذكرا بالنجاح المميز والإقبال الكبير الذي حققته في السنوات الماضية، مشددا على التزام KIB بمسؤوليته الاجتماعية، لافتا إلى أنه يسعى بشكل مستمر إلى الحفاظ على موقعه في طليعة المؤسسات الوطنية الرائدة التي تشارك بشكل فعال في مختلف القضايا الاجتماعية.



واختتم بتشجيع عملاء KIB على الإسهام في نشر السعادة والبهجة طوال شهر رمضان، ما يتيح للأطفال المحرومين التمتع بأجواء الفرح خلال احتفالات عيد الفطر المبارك مع عائلاتهم في الكويت.



تجدر الإشارة إلى أن KIB يطلق مبادرة «كسوة العيد» كل عام، كجزء من حملته الرمضانية الشاملة، والتي تعكس حرصه على تنفيذ وعوده بخدمة أفراد مجتمعه والتأثير بشكل إيجابي في مستوى الرفاهية الاجتماعية بين العائلات في أنحاء الكويت، كما يهدف البنك من جهة ثانية إلى مواصلة التوسع في برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.