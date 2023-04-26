محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن شركة نفط الكويت تقوم بتقييم العروض المقدمة من 11 شركة (تضم 10 شركات كويتية وشركة واحدة سعودية)، وذلك بشأن مشروع معالجة حرق الغاز المصاحب في 3 مراكز لتجميع النفط والغاز في البلاد، ويتضمن المشروع استبدال المداخن وأجهزة اشتعال الغاز في مراكز التجميع ذوات الأرقام GC-15 وGC-23 وGC-25.



وتشير الوثائق التي نشرتها شركة نفط الكويت الى ان وحدات ذات تأثير أقل على البيئة سيتم تركيبها بدلا من المداخن الحالية، ويشار في هذا الصدد الى أن المشروع قد طرح لأول مرة في يوليو 2021 وشهد تأخيرات طويلة قبل أن تقدم قائمة الشركات الـ 11 للمناقصة.



تجدر الاشارة الى أن كثيرا من مرافق النفط والغاز والتكرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) تلجأ بصور روتينية إلى حرق الغاز المصاحب بدلا من تجميعه ومعالجته وبالتالي استخدامه كوقود او مواد أولية لمنشآت الصناعات البتروكيماوية.



وتسبب هذه الممارسة المتمثلة في حرق الغاز أضرارا بيئية ولها آثار صحية سلبية على المجتمعات المجاورة، ولكن إطلاق الغاز المصاحب دون حرقه سيتسبب في أضرار أكبر، وكانت شركة نفط الكويت قد ذكرت في يناير الماضي ان أنظمة المراقبة الخاصة بها فشلت في تسجيل تسرب غاز لمدة ثلاثة أسابيع، ولكن هذا التسرب قد تم رصده من خلال صور الأقمار الاصطناعية العام الماضي، ما أدى إلى تفاقم المخاوف من عدم الإبلاغ عن الاحجام الدقيقة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في حالات مشابهة على مستوى دول العالم كافة.



وتتمثل الخطورة في انه عندما ينبعث غاز الميثان مباشرة في الهواء تكون قدرته على احتجاز الحرارة الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون أعظم بنحو 80 ضعفا خلال السنوات العشرين الأولى من عمره، وختمت مجلة «ميد» بالقول إن التسرب آنف الذكر الذي تم تحديده بواسطة القمر الاصطناعي مصدره منشآت مرتبطة بحقل برقان النفطي بالكويت.



يذكر في هذا السياق انه سبق إدراج مؤسسة البترول الكويتية ضمن 30 شركة تعمل في مجال الوقود الأحفوري وتعتبر مسؤولة عن أكثر من 40% من غاز الميثان الذي ينفثه قطاع الطاقة العالمي، وفقا لتقرير نشرته شركة غلوبل انيرجي مونيتور في نوفمبر الماضي.