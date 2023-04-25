أعلــن الصنـــدوق الكويتي للتنميــة أن حجم مساهماته في دعم المؤسسات الأممية والبرامج الدولية المعنية بمكافحة الملاريا والأمراض المدارية المهمشة والأوبئة حول العالم بلغت نحو 4.76 ملايين دينار حتى أبريل 2023.



وأوضح الصندوق الكويتي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا، انه ساهم بنحو 2.274 مليون دينار في دعم جهود وبرامج منظمة الصحة العالمية، وبحوالي 1.514 مليون دينار في دعم جهود الصندوق العالمي في مكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل، وبنحو 699.741 ألف دينار في دعم جهود مركز كارتر الأميركي، وبحوالي 304.450 آلاف دينار في دعم جهود منظمة التحالف العالمي للقاحات والتطعيم (جافي).



وأشار الصندوق إلى انه يدعم برنامج الشراكة لأجل مكافحة مرض الملاريا منذ تأسيسه عام 2008 تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، والذي يهدف إلى التنسيق بين الجهات التمويلية الدولية للإسراع في مكافحة مرض الملاريا على مستوى العالم، إضافة إلى تمويل برنامج الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الإيدز والسل الذي أسس عام 2002.



يذكر أن مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في مجال مكافحة الأمراض تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث ساهم الصندوق في تمويل برامج مكافحة وباء عمى النهر (الأول والثاني)، كما يساهم الصندوق نيابة عن الكويت في عدد من المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجالات تتعلق بالصحة ومكافحة الأمراض مثل صندوق أمراض المناطق المدارية، برنامج مكافحة الديدان الطفيلية (دودة غينيا)، برنامج الشراكة لأجل مكافحة مرض الملاريا، البرنامج القومي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، الصندوق العالمي لمكافحة أمراض الإيدز والملاريا والسل.



ويعد اليوم العالمي لمكافحة الملاريا، والذي يصادف تاريخ 25 أبريل من كل عام، مناسبة لإبراز الحاجة إلى الاستثمار والالتزام السياسي المستمر للوقاية من الملاريا ومكافحتها، وتم تأسيسه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية خلال جمعية الصحة العالمية 2007.



وسيتم الاحتفال باليوم العالمي للملاريا 2023 تحت شعار «حان الوقت للقضاء على الملاريا: الاستثمار والابتكار والتنفيذ».