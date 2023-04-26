محمد الجلاهمة



أسعف وافد من الجنسية الهندية إلى مستشفى العدان للعلاج من طلق ناري صادر عن سلاح رشاش، فيما أكد الوافد الآسيوي واثنان من مرافقيه اعتراضهم من قبل زورقين، يرجح أن يكون بهما «سلابة» من دولة مجاورة، ومن ثم هروبهما إلى المياه الاقتصادية. وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغا تلقته عمليات خفر السواحل، عن قيام ثلاثة كانوا على متن زورقين باعتراض زورق صيد كويتي في المياه الإقليمية الكويتية، وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث زورقان تابعان للإدارة العامة لخفر السواحل، حيث تمكن رجال خفر السواحل من تحديد الزورقين إلا أنهما هربا إلى المياه الاقتصادية باتجاه إيران.



وقال المصدر إن تواصلا جرى بين رجال خفر السواحل الكويتية والجهات المعنية المختصة في الدولة التي يرجح أن يكون الزورقان هربا إليها.



وحدد رجال خفر السواحل أصناف الزورقين اللذين هربا عليهما «السلابة».