أبدت المغنية الكندية غرايمز قبولها استخدام صوتها في أغنيات يجري إنشاؤها عبر برامج الذكاء الاصطناعي، شرط أن تحصل على نصف العائدات التي تحققها هذه الأعمال الجديدة. وأشارت الموسيقية البالغة 35 عاما، في منشور عبر «انستغرام»، إلى أن تقاسم العائدات سيكون معادلا «لأي تعاون مع فنان».



وتابعت «لا تترددوا في استخدام صوتي من دون مواجهة أي عقوبة»، مضيفة «ليست لدي أي التزامات قانونية» تجاه طرف ثالث أو شركة تسجيل أو جهة موزعة.



وجاء موقف نجمة الموسيقى الإلكترونية بعد أيام على نشر أغنية مزيفة للمغنيين الكنديين درايك وذي ويكند جرى إنشاؤها باستخدام أحد برامج الذكاء الاصطناعي.