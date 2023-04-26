سعود عبدالعزيز



أحال رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى النيابة العامة أمس وافدة عربية تعمل ممرضة وصديقها، وهما من جنسية عربية، على خلفية تورطهما في الاتجار بالمؤثرات العقلية، وأرفق في ملف الإحالة كمية وصفت بالكبيرة من الحبوب المخدرة.



وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت عن اتجار وافد عربي في حبوب اللاريكا، حيث تم استدراجه إلى بيع كمية من الحبوب وضبطه بالجرم المشهود، ولدى التحقيق معه أقر باتجاره في هذه الحبوب لصالح صديقته الممرضة ليتم ضبطها أيضا تنفيذا للإذن النيابي، وعثر في منزل الوافدين بالفروانية على كميات من الحبوب. هذا، ولم يعرف مصدر الحبوب المضبوطة وما إذا كانت مهربة من الخارج أم لا.