الدوحة - فريد عبدالباقي



صعد نادي السد إلى نهائي النسخة الـ 51 من بطولة كأس أمير قطر بعد فوزه الكاسح على الشحانية (درجة ثانية) 5-1، سجلها الإسباني سانتي كازورلا (هدفين) في الدقيقتين (18 ركلة جزاء، و33)، والمغربي أيوب الكعبي (27)، والجزائري بغداد بونجاح (هدفين) في الدقيقتين (89 و5+90)، فيما سجل هدف الشحانية الوحيد المحترف السنغالي براهيما جاي في الدقيقة 51.



ونجح السد في وضع حد لمغامرة الشحانية الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، والثانية في تاريخ أندية الدرجة الثانية بعد إنجاز نادي معيذر في نسخة 2020.



ومن المقرر أن يلعب السد نهائي كأس أمير قطر مساء 12 مايو المقبل، مع الفائز من العربي والسيلية التي أقيمت مساء أمس.



وشهد اللقاء، تسجيل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، رقما تاريخيا حيث تمكن من تسجيل 201 هدف في 215 مباراة حتى الآن منذ انتقاله رسميا قادما من صفوف النجم الساحلي التونسي في 2016. وسمح الاتحاد القطري بارتداء فريقي السد والشحانية قمصان تحمل أسماءهم وأرقامهم باللغة العربية بخط «لوسيل»، كما قرر استمرار هذا الأمر في نهائي البطولة، وذلك اعتزازا بلغتنا العربية الجميلة.