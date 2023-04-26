لن تدافع التونسية أنس جابر، المصنفة رابعة عالميا، عن لقبها في دورة مدريد للتنس التي انطلقت امس، بعد أن أعلنت انسحابها بسبب «تمزق صغير في ربلة الساق».



ونشرت جابر عبر حسابها على تويتر تغريدة جاء فيها «مرحبا من مدريد... بعد المزيد من الفحوصات الطبية، تبين أنه لدي تمزق صغير في ربلة السابق وسأكون بحاجة الى المزيد من الوقت من أجعل التعافي».



وتابعت «أنا حزينة للإعلان أني لن أتمكن من المنافسة والدفاع عن لقبي في دورة مدريد، أتطلع للعودة العام المقبل».



ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من انسحاب جابر من نصف نهائي دورة شتوتغارت في مستهل مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك التي تعرضت خلالها للإصابة.



وبدا أن جابر (28 عاما) تعرضت لإصابة في الشوط الأول من المباراة قبل أن تطلب وقتا طبيا مستقطعا وضمدت ساقها. حاولت العودة لكنها انسحبت بعد شوطين إضافيين عندما تأخرت 3-0.



وحققت جابر العام الماضي في مدريد أكبر لقب في مسيرتها الاحترافية بتتويجها في العاصمة الاسبانية على حساب الاميركية جيسيكا بيغولا.



خضعت لعملية جراحية بسيطة في فبراير الماضي واضطرت إلى الانسحاب من دورتي دبي والدوحة قبل أن تعود للمشاركة في دورة إنديان ويلز.



وبعد عودتها نجحت جابر في إحراز لقب دورة تشارلستون الأميركية بفوزها في النهائي على السويسرية بيليندا بنتشيتش مطلع الشهر الجاري، محققة اللقب الرابع في مسيرتها.



وستأمل التونسية ألا تشكل هذه الإصابة ضربة لمشاركتها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في 28 مايو المقبل.