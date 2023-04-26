القاهرة ـ ناهد إمام



دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من التسجيل في مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» قبل 14 مايو المقبل، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أعدتها الوزارة للترويج وتعريف المواطنين بالخارج بمنح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت وزيرة الهجرة سها جندي ـ في بيان امس ـ إن هناك اهتماما وإقبالا متزايدا بالمبادرة من المواطنين بالخليج عقب إصدار تعديلات نجحت في توفير مميزات وتيسيرات مخصصة لهم لاستيراد سيارة شخصية لهم بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وربطها، إضافة إلى باقي الرسوم المقررة كوديعة بالدولار يتم ردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقتها.



ودعت كل الراغبين إلى سرعة التسجيل في المبادرة للاستفادة قبل انتهائها في 14 مايو 2023، وتكون فترة استيراد السيارة 5 سنوات من تاريخ الموافقة الاستيرادية.



وأضافت أن الحملة تضمنت تصميم ونشر منشورات تعريفية للمبادرة وشروطها وطريقة الاستفادة منها والمستجدات على اللائحة التنفيذية الخاصة بها عقب التعديلات التي أجراها مجلس النواب وفقا لاحتياجات وطلبات المصريين بالخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي التالية (فيسبوك ـ انستغرام ـ تويتر).



كما تم تصميم وإنتاج وتنفيذ بوسترات (ملصقات) للإعلان عن المبادرة، بهدف وضعها في أماكن عامة مثل المطارات لتعريف المصريين بالخارج بشروط المبادرة وموعد انتهاء التسجيل بها وكيفية الاستفادة منها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها.



وأشارت إلى أنه تم أيضا إنتاج وتصوير ونشر فيديو دعائي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للترويج والإعلان عن المبادرة وكيفية الاستفادة منها عن طريق التطبيق وإنتاج وتصوير ونشر 10 فيديوهات للتعريف بالمبادرة وللترويج لها، وشرح التطبيق الخاص بها وكيفية استخدامه.



وتابعت أنه لتحقيق ترويج وانتشار أكبر للمبادرة، فقد شارك في الحملة الإعلامية 5 من أهم المؤثرين في مجال السيارات بالنسبة للجمهور المصري والعربي، وقاموا بالتعاون مع وزارة الهجرة بنشر فيديوهات ومنشورات توضيحية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعريف جمهورهم بالمبادرة ومزاياها وكيفية الاستفادة بها تفصيليا.



ولفتت إلى أن الحملة حققت نجاحا كبيرا، حيث وصلت رسائل الحملة أكثر من 5 ملايين مرة للجمهور المستهدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، كما وصل عدد مستخدمي التطبيق الخاص بالمبادرة لأكثر من 100 ألف مستخدم على هواتف آندرويد وios، وحققت فيديوهات الحملة الترويجية للمبادرة عدد مشاهدات تخطى المليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى أنه للاستفادة من المبادرة، ادخل على تطبيق «سيارات المصريين بالخارج» وسارع بتسجيل بياناتك قبل 14 مايو المقبل عبر الروابط التالية:



من هواتف آندرويد: https://play.google.com/store/apps/details؟id=com.mcit.eca



من هواتف آيفون: ios” iphone”: https://apps.apple.com/app/id6444364022