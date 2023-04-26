قتل 3 أطفال وأصيب اثنان أمس جراء انفجار لغم أرضي زرعته القوات الأميركية في محيط منطقة قسرك شمال مدينة الحسكة السورية، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي.



وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلا عن مصادر أهلية بقولها إن «لغما أرضيا زرعته القوات الأميركية لتحصين قاعدتها بمنطقة قسرك 20 كم شرق تل تمر بريف الحسكة انفجر بمجموعة من الأطفال كانوا يجمعون حجارة بازلتية للبناء في المنطقة».



ولفتت المصادر إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل طفلتين مباشرة، وتم نقل الآخرين إلى مشفى تل تمر ليتوفى طفل ثالث لاحقا، جراء الإصابة البالغة، مبينة أن طفلين في حالة حرجة.



وتعتبر الحكومة السورية، تواجد القوات الأميركية على أراضيها بأنه غير شرعي، وتطالب برحيلها عاجلا أو آجلا.



كما تتهم سورية الولايات المتحدة الأميركية بسرقة النفط والقمح السوري من أراضيها وإخراجه إلى خارج الأراضي السورية باتجاه العراق.