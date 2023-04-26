قام الرئيس التركي رَجَب طيّب أردُوغان بتكريم فريق البحث والانقاذ الكويتي التابع لقوة الإطفاء العام في المجمع الرئاسي في أنقرة بحضور ممثل القوة نائب رئيس فريق البحث والانقاذ الكويتي العقيد احمد محمود عسكر وذلك تقديرا وعرفانا لدور دولة الكويت التي سارعت بإرسال فريق متخصص بعمليات البحث والانقاذ بأوامر سامية من حضرة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه في الساعات الأولى من لحظة وقوع الزلزال المدمر لمساعدة المنكوبين والمتضررين في شهر فبراير الماضي.

وقد شمل التكريم قادة الفرق الدولية المشاركة في عمليات البحث والانقاذ تقديرا لدورهم الانساني والأخوي.



حضر التكريم القائم بالأعمال في سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية التركية عبدالله العجمي.