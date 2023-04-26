عبدالعزيز الفضلي

باشر موظفوا التربية اليوم، دوامهم بعد عطلة العيد وبشكل تدريجي حيث كان في بداية الصباح ضعيفاً وبعد مرور ما يقارب ساعتين ارتفع عدد الموظفين وأصبح مقبولاً في مختلف القطاعات .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، أن عدد من موظفي الوزارة تأخروا في الدوام، مشيرةً إلى أنه لم يخلو أي قسم من موظفيه .

وأوضحت أن هناك شبه اتفاق بين الموظفين على طريقة الدوام فمنهم من لم يحضر بعذر ومنهم من حصل على إجازة وتمديد عطلة العيد، لافتةً إلى أن من تغيب فسيتم تطبيق عليه النظم واللوائح الخاصة بالدوام .

وأضافت المصادر أن الأمور سارت على ما يرام في الوزارة بعد اكتمال الدوام فهناك من يمثل الموظفين في القسم عند استقبال المراجعين. .