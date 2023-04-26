دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، أن الحضور إلى الدوامات بشكله الطبيعي في الوزارة من المرجح أن يتم مع بداية الاسبوع المقبل وذلك تزامنا مع عودة قسم كبير من الموظفين المسافرين خارج الكويت الذين فضلوا قضاء اليومين المتبقيين من الأسبوع الجاري ضمن إجازاتهم الدورية.



وتوقعت المصادر أن ترتفع نسبة الحضور مطلع الأسبوع المقبل 10 إلى 15 % مقارنة بما تم تسجيله اليوم،حيث تراوحت نسبة الحضور ما بين 75 إلى 80 في المئة، منوهة إلى أنه «لا توجد غيابات دون عذر رسمي».



وفيما يتعلق بالمراجعين، لفتت إلى وجود حركة خفيفة في ظل وجود الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة على منصاتها وتطبيق سهل التي قللت نسبة حضور المراجعين الى الوزارة لأكثر من 80 في المئة.

وفي سياق متصل قالت المصادر، ان الوزارة اختارت موعدا موحدا لحضور وانصراف موظفيها، كما كان عليه الوضع قبل شهر رمضان، بحيث حددت السابعة صباحا موعدا لحضور الموظفين والثانية ظهرا لانصرافهم، معتبرة ان هذا الموعد هو الأنسب لموظفي الوزارة خلال أشهر الصيف المقبلة.

وأوضحت المصادر أن أجهزة البصمة كانت مجهزة سلفا إذ أن المواعيد الموضوعة في الاختيار الأول هي نفسها التي كانت سائدة قبل شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن تسجيل الحضور والانصراف تضمنت أيضا الموظفين الذين اشتملت عليهم كشوف النقل بين الادارات التي وقعها وزير الكهرباء والماء مطلق بو رقبه قبل العيد تسجل يدويا الى حين نقل بيانات الموظفين وبرمجتها على نظام البصمة لكل موظف في إدارته الجديدة، لافتة إلى أن الإدارة المعنية بالبصمة بدأت عملها في هذا الشأن.