"ذوي الإعاقة": نسبة المداومين 75 ‎%‎ ..والغياب مبرر

"القوى العاملة": الالتزام بالدوام تخطى الـ 80 ‎%‎

بشرى شعبان

الدوام في وزارة الشؤون اليوم لم يختلف عن أي يوم آخر في حضور الموظفين حيث عادوا إلى دواماتهم منذ الصباح، كما أن المواقف اكتظت بالسيارات، والممرات شهدت حركة لا بأس بها من المراجعين.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة بالتكلف عبد العزيز المطيري، أن نسبة الالتزام في الدوام كانت طبيعية ولم تسجل أي حالة غياب دون مبرر بل جميع الغيابات ضمن إجازات رسمية ( دورية أو طارئة مسببة ) ،

وبالنسبة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أكد مصدر خاص لـ"الأنباء"، أن نسبة الحضور بلغت ما يزيد عن 75 ‎‎%‎ والغياب كان مبررا وبموجب إجازات مسبقة.

وقد شهدت القوى العاملة التزاما كاملا في الدوام وتعدت نسبة الحضور ال 80 ‎%‎ وفقاً لمصادر خاصة سواء في المبنى الرئيسي للهيئة او في الإدارات بالمحافظات، وحالات الغياب كانت إجازات دورية.

وبينت المصادر أنه في حال وجود أي حالة غياب غير مبررة سيتم المحاسبة وفق قانون الخدمة المدنية.