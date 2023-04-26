أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس عن بدء حملتهما لجمع التبرعات لحملتهما الانتخابية المقبلة.

جاء ذلك بعدما أعلن بايدن رسميا عن ترشحه لولاية أخرى في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

وتمت دعوة زوار موقع جمع التبرعات لإيداع مبالغ 10 دولارات أو 25 أو 75 أو 150 أو 250 دولارا وتحديد علامة التبويب الخاصة لتحديد مبلغ المساهمة. ويقدم الموقع أيضا عددا من المنتجات ذات الرموز، على سبيل المثال، يمكن لمؤيدي الديمقراطيين شراء قميص بايدن وهاريس مقابل 32 دولارا.

وقد تمكن بايدن في الانتخابات السابقة، وفقا لمنظمة الأبحاث OpenSecrets من جمع أكثر من مليار دولار، بينما جمع منافسه الجمهوري دونالد ترامب 774 مليون دولار.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر من عام 2024، حيث أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نوفمبر الماضي عن دخوله السباق الانتخابي.

من جهة أخرى، وصفت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، الرئيس جو بايدن بأنه «أضعف رئيس في التاريخ الحديث»، وقالت إن الوقت قد حان لإقالته.

وأضافت هايلي في حديث مع قناة «فوكس نيوز»: «كان بايدن أضعف رئيس في التاريخ الحديث. حان الوقت لإقالة جو بايدن وجعل أميركا قوية مرة أخرى».

وأشارت المندوبة الأميركية السابقة، إلى أنه في ظل إدارة بايدن حصل الانسحاب «الكارثي» للقوات الغربية من أفغانستان.

وأضافت هايلي، أيضا أنه في ظل حكم الرئيس الحالي، تشهد الولايات المتحدة «أزمة حدودية غير مسبوقة» و«أسوأ تضخم منذ 40 عاما».

هذا، واستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول في واشنطن ضمن زيارة الدولة التي تستهدف تعزيز التحالف بين البلدين.

وزار الرئيس الكوري الجنوبي مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ضواحي واشنطن برفقة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس.

كما وضع إكليل زهر على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، قبل أن ينضم إلى الرئيس بايدن عند النصب التذكاري لقدامى المقاتلين في الحرب الكورية الواقع في وسط العاصمة، حيث فيه تعرض تماثيل فولاذية بالحجم البشري لجنود كانوا يسيرون دورية خلال الحرب الكورية.

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان ان الرئيس جو بايدن سيحضر القمة المقبلة لمجموعة السبع الصناعية الكبرى من 19 إلى 21 مايو المقبل في هيروشيما باليابان.

وسيتطرق بايدن مع رؤساء دول مجموعة السبع خصوصا إلى عدة ملفات من بينها: الدعم الثابت لأوكرانيا وأزمتا الغذاء والمناخ والجهود المبذولة للانتقال إلى الطاقة النظيفة.